Трамп обвиняет Байдена в краже средств, направляемых Украине

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в присвоении средств американских налогоплательщиков, которые направляются Украине.

Как сообщает Day.Az, республиканец написал об этом в социальной сети Truth Social.

Трамп опубликовал картинку, на которой обозначены ключевые моменты экономической политики Байдена, получившей название "байденомика". Республиканец пояснил, что "байденомика" действует следующим образом: американцы платят налоги, Байден направляет их в Украину; украинцы передают эти деньги Хантеру Байдену, который затем возвращает средства своему отцу, а затем получает помилование.