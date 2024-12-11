https://news.day.az/world/1714336.html Трамп обвиняет Байдена в краже средств, направляемых Украине Избранный президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в присвоении средств американских налогоплательщиков, которые направляются Украине. Как сообщает Day.Az, республиканец написал об этом в социальной сети Truth Social.
Трамп обвиняет Байдена в краже средств, направляемых Украине
Избранный президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в присвоении средств американских налогоплательщиков, которые направляются Украине.
Как сообщает Day.Az, республиканец написал об этом в социальной сети Truth Social.
Трамп опубликовал картинку, на которой обозначены ключевые моменты экономической политики Байдена, получившей название "байденомика". Республиканец пояснил, что "байденомика" действует следующим образом: американцы платят налоги, Байден направляет их в Украину; украинцы передают эти деньги Хантеру Байдену, который затем возвращает средства своему отцу, а затем получает помилование.
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