Канадцы встретили отставку Трюдо крайне положительно

Более 80 процентов канадцев встретили отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо положительно. Об этом сообщает телеканал Global News со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Утверждается, что 81 процент одобрил уход Трюдо с поста, причем более половины опрошенных оценили этот шаг политика "крайне положительно". Среди сторонников Либеральной партии страны, которую возглавляет Трюдо, это решение поддержали 70 процентов. Готовность голосовать за партию ушедшего премьера выразили лишь 23 процента респондентов, при этом за оппозиционную Консервативную партию готовы проголосовать вдвое больше.

"Очевидно, что канадцы устали от Трюдо и хотят перемен. Однако новому лидеру Либеральной партии будет сложно вернуть доверие избирателей, особенно учитывая значительный отрыв консерваторов", - указано в материале.

Недавно Маск назвал премьер-министра Канады девочкой.