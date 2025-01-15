Авиакатастрофа в Иране

Рядом с городом Решт потерпел аварию учебный самолет, принадлежащий Командованию полиции Ирана, передает Day.Az со ссылкой на агентство "Tasnim".

По данным источников, в результате аварии погибли три человека - пилот, второй пилот и бортинженер.

Причиной катастрофы называют техническую неисправность.