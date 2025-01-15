https://news.day.az/world/1722996.html Авиакатастрофа в Иране - ВИДЕО Рядом с городом Решт потерпел аварию учебный самолет, принадлежащий Командованию полиции Ирана, передает Day.Az со ссылкой на агентство "Tasnim". По данным источников, в результате аварии погибли три человека - пилот, второй пилот и бортинженер. Причиной катастрофы называют техническую неисправность.
Авиакатастрофа в Иране - ВИДЕО
Рядом с городом Решт потерпел аварию учебный самолет, принадлежащий Командованию полиции Ирана, передает Day.Az со ссылкой на агентство "Tasnim".
По данным источников, в результате аварии погибли три человека - пилот, второй пилот и бортинженер.
Причиной катастрофы называют техническую неисправность.
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