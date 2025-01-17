https://news.day.az/world/1723535.html Бывший премьер-министр Пакистана осужден на 14 лет Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространили пакистанские СМИ. Отмечается, что супруга Имрана Хана, Бушра Биби, была приговорена к 7 годам лишения свободы.
Бывший премьер-министр Пакистана осужден на 14 лет
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространили пакистанские СМИ.
Отмечается, что супруга Имрана Хана, Бушра Биби, была приговорена к 7 годам лишения свободы.
Напомним, что Имран Хан занимал пост премьер-министра Пакистана с 2018 по 2022 год. Он был отстранен от должности в результате вотума недоверия, поданного против него 10 апреля 2022 года.
Имран Хан был осужден в январе прошлого года по делу о разглашении государственной тайны
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