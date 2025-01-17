Казахстан будет производить высокотехнологичные дроны

Компания Yesil Technology Company намерена построить в Алматинской области Казахстана предприятие по производству высокотехнологичных дронов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Казахстана, стоимость проекта, направленного на поддержку индустриально-инновационного развития и диверсификации экономики страны, составляет около 12 млн долларов США.

Производимые дроны будут поставляться не только на внутренний рынок Казахстана, но и экспортироваться в страны Центральной Азии.

В производственном процессе примут участие ведущие инженеры с международным опытом, а также казахстанские специалисты.

Проект будет реализован при поддержке Министерства сельского хозяйства и АО KAZAKH INVEST.