Вучич заявил об участии Запада в попытках устроить цветную революцию в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич выразил уверенность в причастности Запада к попыткам осуществить цветную революцию в республике с использованием студентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом глава государства заявил в эфире телеканала Happy.

"Все, что они делают, - это попытки цветной революции, я в этом совершенно не сомневаюсь. Это не проблема, мы будем ждать до последнего момента, когда будем вынуждены ответить, когда они приступят к насильственной блокировке автомагистралей", - отметил Вучич. Он добавил, что обладает информацией о том, что "уже сейчас иностранные агенты через свои связи передали некоторым студентам" призывы выходить на крупные транспортные развязки и перекрывать движение. По его словам, все это происходит под контролем "иностранных инструкторов".

"Мы уже знаем, кто и как это делает. Некоторые прибывают из западных стран, а некоторые - с Востока, где они выполняли грязную работу для западной агентурной сети. Мы будем терпеть это до определенного момента, после чего мы будем вести себя в соответствии с правилами, которые государство должно уважать", - подчеркнул президент.