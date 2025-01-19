Иран не исключил полное военное сотрудничества с РФ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан не исключил возможность налаживания полноценного военного сотрудничества между Тегераном и Москвой в будущем, передает Day.Az.

"Естественно, на всех направлениях, где мы можем помочь друг другу, в военной сфере и в сфере безопасности, мы будем стараться развивать сотрудничество. Мы должны сотрудничать, чтобы враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти. У врага не должно быть никаких иллюзий, что с нами можно легко справиться", - заявил Пезешкиан.

Отметим, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом 17 января после переговоров в Москве, подразумевает лишь укрепление кооперации в области безопасности и обороны. Стороны также взяли на себя обязательства не помогать агрессорам в случае нападения на РФ или Иран, однако документ не подразумевает военную помощь в случае вооруженного нападения на одного из участников договора.