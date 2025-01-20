Трамп анонсировал крупнейшую в истории США депортацию

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести крупнейшую в истории страны операцию по депортации мигрантов.

"Мы очень скоро начнем крупнейшую операцию по депортации в американской истории. Она превзойдет даже ту, что проводил президент Дуайт Эйзенхауэр, который держит рекорд," - заявил Трамп во время митинга на арене Capital One в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.