https://news.day.az/world/1724033.html Трамп анонсировал крупнейшую в истории США депортацию Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести крупнейшую в истории страны операцию по депортации мигрантов. "Мы очень скоро начнем крупнейшую операцию по депортации в американской истории.
Трамп анонсировал крупнейшую в истории США депортацию
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести крупнейшую в истории страны операцию по депортации мигрантов.
"Мы очень скоро начнем крупнейшую операцию по депортации в американской истории. Она превзойдет даже ту, что проводил президент Дуайт Эйзенхауэр, который держит рекорд," - заявил Трамп во время митинга на арене Capital One в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.
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