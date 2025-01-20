В США уволились десятки сотрудников Госдепа

Десятки сотрудников Госдепартамента США 20 января подали в отставку по требованию помощников избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на местных чиновников.

Отмечается, что увольнения призваны показать "решительный разрыв" команды Трампа с администрацией уходящего президента США Джо Байдена.

По данным WP, уволились заслуженные ветераны дипломатической службы, в том числе помощник государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, который занимал пост посла США в Украине в 2024 году, а также исполняющий обязанности замгоссекретаря по политическим вопросам Джон Басс.

Собеседник газеты из числа уволенных дипломатов заявил, что команда Трампа подошла к вопросу профессионально и ясно дала понять, что требование уйти в отставку не продиктовано личными мотивами нового президента.