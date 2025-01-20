Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Он подчеркнул, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по российско-украинскому конфликту и приветствует позицию республиканца в вопросах выстраивания отношений с Россией и избежания эскалации.

"Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность", - сказал Владимир Путин.