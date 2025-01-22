Нелегалов в США начнут депортировать без суда

Министерство внутренней безопасности США расширило полномочия правоохранительных органов и разрешило им депортировать нелегальных мигрантов по "ускоренной процедуре", при которой не требуется решение иммиграционного суда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

"Результатом этой политики станет укрепление национальной и общественной безопасности, а также сокращение государственных расходов за счет оперативного принятия решений об иммиграции. Это обеспечит ускоренное выдворение из США тех, кто не имел права на въезд и пребывание на территории государства, а также права на защиту от высылки", - заявили в ведомстве.

Авторы материала пояснили, что ранее такая процедура применялась "в основном в южных штатах", которые сталкиваются с проблемой большого потока нелегальных мигрантов. Однако теперь ускоренная процедура будет действовать на всей территории США.

Ранее мы сообщали, что в США начался отлов нелегальных мигрантов.