"Спаситель" Трампа стал главой Секретной службы США
Агент Шон Карран, который защищал президента Дональда Трампа во время покушения на его жизнь на предвыборном митинге, стал новым главой Секретной службы США.
Как передает Day.Az, о соответствующем решении республиканец написал на своей странице в соцсети Truth Social.
"Шон продемонстрировал невероятное мужество, рискуя жизнью, чтобы спасти мою от пули убийцы в Батлере. Я полностью уверен, что он сделает Секретную службу США более сильной, чем когда-либо," - написал Трамп.
Он подчеркнул, что для него было честью принять решение о назначении Каррана.
Карран имеет 23 года опыта работы в правоохранительных органах и начал свою карьеру в Секретной службе США в 2001 году.
Покушения на Трампа совершались дважды. Первое из них произошло 13 июля 2024 года во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, прозвучало несколько выстрелов. Охрана быстро увела политика со сцены с окровавленным ухом. В результате случившегося погиб один человек, еще двое пострадали.
Секретная служба США ликвидировала злоумышленника. Позже спецслужбы сообщили, что стрелявший действовал в одиночку.
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