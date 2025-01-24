Кобахидзе об экономическом росте в Грузии

В 2025 году экономический рост в Грузии может превысить 10 процентов.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, экономика демонстрирует положительную динамику.

Кобахидзе сказал, что в 2023 году рост составил 7,8 процента, а в прошлом году - 9 процента.

Прогноз бюджета на 2025 год составляет 6%, однако, как отметил Кобахидзе, Грузия обычно превышает предварительные оценки, включая прогнозы МВФ.