https://news.day.az/world/1725079.html Кобахидзе об экономическом росте в Грузии В 2025 году экономический рост в Грузии может превысить 10 процентов. Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, экономика демонстрирует положительную динамику. Кобахидзе сказал, что в 2023 году рост составил 7,8 процента, а в прошлом году - 9 процента.
Кобахидзе об экономическом росте в Грузии
В 2025 году экономический рост в Грузии может превысить 10 процентов.
Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, экономика демонстрирует положительную динамику.
Кобахидзе сказал, что в 2023 году рост составил 7,8 процента, а в прошлом году - 9 процента.
Прогноз бюджета на 2025 год составляет 6%, однако, как отметил Кобахидзе, Грузия обычно превышает предварительные оценки, включая прогнозы МВФ.
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