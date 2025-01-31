Трамп назвал виновника авиакатастрофы в США

Экипаж пассажирского самолета действовал верно, авиакатастрофу над рекой Потомак в Вашингтоне спровоцировал по сути вертолет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил, выступая в Белом доме, президент США Дональд Трамп.

"Самолет [авиакомпании] American Airlines заходил [на посадку]. Он все делал правильно. Он следовал курсу, тому же курсу, которого придерживаются все заходящие [на посадку самолеты]", - заявил Трамп. "По какой-то причине там был вертолет, который находился на той же высоте. Очевидно, в момент столкновения они находились примерно на одной высоте, он [вертолет] двигался под углом. Это было ужасно", - отметил американский лидер.

По словам Трампа, экипаж вертолета имел возможность остановить его. "У меня есть вертолеты. Их можно остановить очень быстро. У него [экипажа вертолета] была возможность подняться и опуститься, у него была возможность свернуть. Очевидно, он совершил неверный поворот. Он сделал противоположное тому, что ему было сказано", - подчеркнул Трамп, отметив, что "по какой-то причине не была произведена корректировка" курса.

Президент США добавил, что "слышал записи", относящиеся к авиакатастрофе, не пояснив при этом, о каких именно пленках идет речь. "Это страшные, очень страшные записи", - резюмировал Трамп.