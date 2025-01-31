Безработица в Германии достигла максимума

Безработица в Германии в январе увеличилась до 6,2% по сравнению с 6,1% месяцем ранее, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Это максимальный показатель с октября 2020 года.

Количество безработных в Германии в текущем месяце выросло на 11 тыс.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 14 тыс. и подъем безработицы до 6,2%, по данным Trading Economics.