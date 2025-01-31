https://news.day.az/world/1726926.html Европейский Центральный банк выбирает новый дизайн банкнот евро Управляющий Совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) выбирает новый дизайн банкнот евро. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Европейский центральный банк (ЕЦБ). Согласно отчету, для нового дизайна было предложено два варианта: "Европейская культура: общие культурные пространства" и "Реки и птицы: устойчивость в разнообразии".
Европейский Центральный банк выбирает новый дизайн банкнот евро
Управляющий Совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) выбирает новый дизайн банкнот евро.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Европейский центральный банк (ЕЦБ).
Согласно отчету, для нового дизайна было предложено два варианта: "Европейская культура: общие культурные пространства" и "Реки и птицы: устойчивость в разнообразии".
Конкурс дизайна начнется в 2025 году, окончательное решение будет принято в 2026 году.
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