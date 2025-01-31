НАТО предложит Трампу расширить присутствие в Арктике

Представители НАТО намерены предложить президенту США Дональду Трампу значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике на фоне его высказываний о том, что Гренландия должна присоединиться к США. Об этом сообщает DPA со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что инициатива обсуждается в рамках неофициальных переговоров внутри альянса. Таким образом планируется разрядить напряженность вокруг дискуссии Трампа о принадлежности Гренландии Дании.

Источники подчеркивают, что расширение присутствия НАТО в Арктике поможет отстоять региональные интересы Вашингтона в сфере безопасности. По их мнению, Трамп "прав, беспокоясь о Гренландии, учитывая активность России и Китая в Арктике".