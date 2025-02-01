Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае повышения пошлин, которыми грозил американский президент Дональд Трамп.

Трюдо подчеркнул, что Канада не отступит, если против страны введут пошлины. "Мы не успокоимся, пока тарифы не отменят. Все возможности для ответа рассматриваются", - предупредил он, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Премьер добавил, что правительство Канады уже ответило на обеспокоенности США, которыми Трамп объяснял угрозу повышения тарифов. В частности, не более одного процента фентанила и нелегалов поступают в Соединенные Штаты через северную границу.