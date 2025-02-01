https://news.day.az/world/1727021.html Трамп рассказал, о чем будет говорить с Путиным Президент США Дональд Трамп заявил, что будет говорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным о завершении украинского конфликта.
Трамп рассказал, о чем будет говорить с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет говорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным о завершении украинского конфликта.
"Мы будем говорить и, возможно, сделаем что-то существенное", - сказал американский лидер журналистам в Белом доме, говоря о перспективе прямого разговора с российским лидером, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Он также заверил, что собирается положить конец конфликту.
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