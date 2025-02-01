Трамп рассказал, о чем будет говорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет говорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным о завершении украинского конфликта.

"Мы будем говорить и, возможно, сделаем что-то существенное", - сказал американский лидер журналистам в Белом доме, говоря о перспективе прямого разговора с российским лидером, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он также заверил, что собирается положить конец конфликту.