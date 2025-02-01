Во Франции разгромили могилу Ле Пена

Вандалы во Франции разгромили могилу основателя и многолетнего лидера партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пена, который скончался 7 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщила внучка политика и депутат Европарламента Марион Марешаль в соцсети Х.

"Может быть, вы думаете разбить нам сердца, запугать нас, оттолкнуть нас? Но наш ответ будет заключаться в том, чтобы сражаться с вами всегда еще сильнее, поколение за поколением", - написала она.

На приложенном к посту фото видно, что был разбит стоявший на могиле крест, а также пострадала табличка с именем покойного политика.

Ле Пен умер 7 января в возрасте 96 лет в медицинском учреждении в коммуне Гарш (департамент О-де-Сен) в центральной части Франции, куда его доставили за несколько недель до смерти.