Нетаньяху намерен обсудить с Трампом этапы сделки по освобождению заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетит 2 февраля в США, где на встрече с президентом Дональдом Трампом намерен обсудить следующие этапы соглашения об освобождении заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС Дмитрий Гендельман, являющийся советником офиса главы израильского правительства.

"Премьер-министр вылетает 2 февраля в США на встречу с Дональдом Трампом. Будет обсуждаться целый ряд тем, в частности последующие этапы сделки", - сказал он.

Канцелярия Нетаньяху подтвердила, что "премьер-министр 2 февраля утром вылетает в США на встречу с президентом Дональдом Трампом". В ведомстве отметили, что "Нетаньяху станет первым лидером государства, которого президент США Трамп примет после своей инаугурации". "На этой исторической встрече лидеры обсудят ситуацию в Газе, проблему заложников, противостояние всем элементам иранской оси зла и другие ключевые вопросы", - заявили в канцелярии премьера.

Офис главы израильского кабмина сообщил 28 января, что Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белый дом 4 февраля. В ведомстве тогда же отметили, что Нетаньяху - "первый иностранный лидер, приглашенный в Белый дом в ходе второго президентского срока Дональда Трампа".