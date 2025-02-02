Крупнейший в мире айсберг потерял кусок площадью 80 кв. км

Глыба льда площадью около 80 кв. км откололась от самого большого на планете айсберга А23а в Южной Атлантике.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"Айсберг-гигант А23а в настоящее время дрейфует в 340 километрах от острова Южная Георгия в Южной Атлантике в море Скоша. Медленно вращаясь, за 10 дней он отдалился от береговой линии примерно на 40 км. Вчера от айсберга откололась большая глыба площадью около 80 кв. км, что составляет примерно 2% ледяного гиганта. Таким образом, с ноября 2023 года в период дрейфа по чистой воде площадь айсберга сократилась почти на 11%", - передала пресс-служба слова главного специалиста ледовой и гидрометеорологической информации института Полины Солощук.

Айсберг А23а, почти в два раза превышающий по площади Санкт-Петербург, считается самым большим на планете. Он откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а затем неожиданно начал движение вдоль береговой линии Антарктиды. В середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду. За 2024 год А23а преодолел путь длиной примерно в 1,4 тыс. км.

По данным ученых ААНИИ, в первые две недели 2025 года айсберг дрейфовал в направлении острова Южная Георгия, однако в середине января сменил направление движения и стал отступать на запад, а в последнюю декаду месяца начал вращаться.

"Дальнейшая траектория его движения будет зависеть от ветра и течений в этой части океана", - отметили в пресс-службе.

По прогнозам ученых, откалывающиеся куски постепенно будут разрушаться океанским теплом и течениями.