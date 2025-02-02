Турция ликвидировала более 20 террористов

Турецкая армия нейтрализовала еще 23 боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК - прим. АЗЕРТАДЖ) на севере Сирии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в воскресенье в Министерстве национальной обороны Турции.

В оборонном ведомстве подчеркнули решимость к полной нейтрализации терроризма в регионе в рамках операций, продолжающихся как внутри Турции, так и за ее пределами.

Ранее в Миннацобороны Турции сообщили о ликвидации до 300 террористов в регионе с начала года, в том числе на севере Ирака и Сирии.