https://news.day.az/world/1727228.html Турция ликвидировала более 20 террористов Турецкая армия нейтрализовала еще 23 боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК - прим. АЗЕРТАДЖ) на севере Сирии. Как передает Day.Az, об этом сообщили в воскресенье в Министерстве национальной обороны Турции.
Турция ликвидировала более 20 террористов
Турецкая армия нейтрализовала еще 23 боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК - прим. АЗЕРТАДЖ) на севере Сирии.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в воскресенье в Министерстве национальной обороны Турции.
В оборонном ведомстве подчеркнули решимость к полной нейтрализации терроризма в регионе в рамках операций, продолжающихся как внутри Турции, так и за ее пределами.
Ранее в Миннацобороны Турции сообщили о ликвидации до 300 террористов в регионе с начала года, в том числе на севере Ирака и Сирии.
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