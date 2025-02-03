США вновь обвинили КНР в пандемии COVID-19

Разразившаяся в 2020 году пандемия COVID-19 началась с утечки из биолаборатории в городе Ухань и обернулась для американской экономики потерями в $14 трлн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном Белым домом документе с разъяснениями причин введения администрацией президента США Дональда Трампа торговых пошлин в отношении Канады, Китая и Мексики.

"Пандемия COVID-19, которая привела к избыточной смертности, исчисляемой десятками миллионов, и нанесла ущерб экономике США на сумму не менее $14 трлн, возникла в лаборатории в городе Ухань в Китае, что Коммунистическая партия Китая продолжает отрицать", - говорится в заявлении Белого дома.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. В документе указано, что пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР. По словам Трампа, это было сделано из-за "серьезной угрозы со стороны незаконных мигрантов и смертоносных наркотиков", которые убивают граждан США.

В конце января газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США склоняется к версии, что пандемия COVID-19 началась в связи с утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане. Спецслужба на протяжении нескольких лет заявляла, что не обладает достаточной информацией, чтобы понять, перешел вирус от животного к человеку естественным путем или в результате лабораторной утечки. По сведениям источников издания, изменение позиции ведомства основывается не на получении новых разведывательных данных, а на более тщательном изучении уже имеющейся информации.

Этот анализ начался еще при администрации предыдущего президента США Джо Байдена, а его итоги были обнародованы по решению нового директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Он ранее неоднократно выступал с призывами наказать Китай за сокрытие происхождения COVID-19 и обстоятельств распространения вируса. По данным газеты The Wall Street Journal, хотя ЦРУ и объявило, что теперь считает лабораторную утечку наиболее вероятной причиной пандемии, этот вывод "характеризуется низкой степенью уверенности".