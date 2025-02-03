Саудовскую Аравию и ОАЭ назвали возможными площадками переговоров Трампа и Путина

Будущие переговоры президента США Дональда Трампа и его российского визави Владимира Путина могут пройти в Саудовской Аравии или ОАЭ. Об этом со ссылкой на высокопоставленные российские источники сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как указали собеседники агентства, "высокопоставленные российские официальные лица посетили и Саудовскую Аравию, и ОАЭ в последние недели", чтобы обсудить перспективу проведения переговоров.