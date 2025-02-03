https://news.day.az/world/1727403.html Саудовскую Аравию и ОАЭ назвали возможными площадками переговоров Трампа и Путина Будущие переговоры президента США Дональда Трампа и его российского визави Владимира Путина могут пройти в Саудовской Аравии или ОАЭ. Об этом со ссылкой на высокопоставленные российские источники сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Саудовскую Аравию и ОАЭ назвали возможными площадками переговоров Трампа и Путина
Будущие переговоры президента США Дональда Трампа и его российского визави Владимира Путина могут пройти в Саудовской Аравии или ОАЭ. Об этом со ссылкой на высокопоставленные российские источники сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как указали собеседники агентства, "высокопоставленные российские официальные лица посетили и Саудовскую Аравию, и ОАЭ в последние недели", чтобы обсудить перспективу проведения переговоров.
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