Число погибших в боях в Конго стремительно растет

Число погибших в столице провинции Северное Киву городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) с момента вступления в него 26 января повстанцев из группировки "Движение 23 марта" достигло 900, количество раненых - 2 880.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Actualite со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Подсчеты, в которых участвовали представители комитета Красного Креста ДРК и Всемирной организации здравоохранения, сделаны по состоянию на 31 января. Ранее сообщалось о 733 погибших.

Повстанцы сейчас полностью контролируют город, где постепенно восстанавливается нормальная жизнь, передает радиостанция Okapi.