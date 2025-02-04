Великобритания отказалась выбирать между США и Евросоюзом

Великобритания не видит необходимости делать выбор между США и ЕС, намерена укреплять связи с обоими своими союзниками. Об этом заявил премьер-министр королевства Кир Стармер в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Очень важно сотрудничать с ними обоими, и нам это не кажется выбором по принципу "или-или". Мы ежедневно очень плотно сотрудничаем с нашими европейскими союзниками, особенно по теме Украины. Однако мы также сотрудничаем с США в сферах безопасности и обороны, где нас связывают особые отношения. <...> Так было всегда и так будет еще много-много лет", - сказал Стармер. "[В интересах страны] нам кажется важным работать с обоими партнерами, особенно в это нестабильное время", - добавил глава британского правительства.

Отвечая на вопрос о потенциальных последствиях войны тарифов между ЕС и США, Стармер заявил о важности поддержания "открытых и прочных торговых отношений". Он также добавил, что Вашингтону и Брюсселю предстоит "интенсивный переговорный процесс".

Касаясь темы Украины, Стармер заявил, что Лондон поддерживает концепцию "достижения мира с помощью силы" и намерен помогать Киеву занять наиболее выгодную позицию перед возможными переговорами. Он также повторил, что в этом году Великобритания выделила рекордную сумму на оказание военной помощи Украине.