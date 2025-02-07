USAID выделил $28 млн. на выборы в Армении

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило $8 млн на проведение выборов в Армении в 2018 году и планировало направить еще $20 млн на последующие.

Как передает Day.Az , об этом сообщили армянские СМИ.

Также USAID в 2024 году выделило $111,5 млн на поддержку выборов, "верховенства закона" и гражданского общества в Грузии, где в октябре вспыхнули протесты из-за победы партии "Грузинская мечта"