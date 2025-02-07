https://news.day.az/world/1728427.html USAID выделил $28 млн. на выборы в Армении Агентство США по международному развитию (USAID) выделило $8 млн на проведение выборов в Армении в 2018 году и планировало направить еще $20 млн на последующие. Как передает Day.Az , об этом сообщили армянские СМИ. Новость обновляется
USAID выделил $28 млн. на выборы в Армении
Агентство США по международному развитию (USAID) выделило $8 млн на проведение выборов в Армении в 2018 году и планировало направить еще $20 млн на последующие.
Как передает Day.Az , об этом сообщили армянские СМИ.
Также USAID в 2024 году выделило $111,5 млн на поддержку выборов, "верховенства закона" и гражданского общества в Грузии, где в октябре вспыхнули протесты из-за победы партии "Грузинская мечта"
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