В Армении приговорили Джалала Арутюняна

Джалал Арутюнян, называвший себя некогда "министром обороны" мифического "арцаха", приговорен к 5,5 годам лишения свободы.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий вердикт опубликовал в пятницу суд общей юрисдикции Сюникской области Армении.

Ранее прокуроры требовали 6 лет тюрьмы. А семьи ликвидированных боевиков настаивали на 8 годах лишения свободы.

Отметим, что против Арутюняна ранее было возбуждено дело по двум эпизодам, связанным с 44-дневной войной 2020 года. Один касается "контрнаступления" на юге, ставшего неудачным для сепаратистов.