https://news.day.az/world/1728565.html В Армении приговорили Джалала Арутюняна Джалал Арутюнян, называвший себя некогда "министром обороны" мифического "арцаха", приговорен к 5,5 годам лишения свободы.
В Армении приговорили Джалала Арутюняна
Джалал Арутюнян, называвший себя некогда "министром обороны" мифического "арцаха", приговорен к 5,5 годам лишения свободы.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий вердикт опубликовал в пятницу суд общей юрисдикции Сюникской области Армении.
Ранее прокуроры требовали 6 лет тюрьмы. А семьи ликвидированных боевиков настаивали на 8 годах лишения свободы.
Отметим, что против Арутюняна ранее было возбуждено дело по двум эпизодам, связанным с 44-дневной войной 2020 года. Один касается "контрнаступления" на юге, ставшего неудачным для сепаратистов.
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