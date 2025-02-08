Макрона могут вынудить уйти в отставку

Расследование о связях первой леди Франции Брижит Макрон с представителями бизнеса и политики, в том числе с фигурантами дел о педофилии, может стать причиной отставки Эммануэля Макрона.

Как передает Day.Az, об этом в интервью NEWS.ru заявила французская журналистка Наташа Рей, на которую оказывает давление президент Франции.

По ее мнению, именно эти влиятельные связи помогли Макрону прийти к власти.

"Возможно, расследование действительно приведет к его уходу с поста. Но пока неясно, будет ли этого достаточно. В любом случае я предполагаю, что Брижит Макрон на протяжении жизни неоднократно бывала в закрытых клубах, связанных с педофилами, где вращались самые влиятельные люди Франции. Именно благодаря этим связям она и познакомила Макрона с представителями политической и бизнес-элиты", - заявила журналистка.

Рей также подчеркнула, что "простая учительница, дочь кондитера" не могла попасть в закрытые элитные круги без определенных "особых знаний и знакомств".

Журналистка убеждена, что ее расследование перерастет в громкое дело о педофилии и похищении детей.

Еще в 2021 году Рей опубликовала материал, в котором утверждала, что Брижит Макрон является трансгендером и ранее была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье. Она утверждала, что он родился в 1953 году, был женат и имел троих детей, а первый супруг Брижит - Андре-Луи Озьер - якобы является "вымышленным персонажем".