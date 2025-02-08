https://news.day.az/world/1728855.html В Китае во время оползня пропали люди Более 30 человек пропали без вести во время схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом пишет агентство ChinaDaily, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По данным агентства, ЧП произошло 8 февраля примерно в 11:50 по местному времени (06:50 мск) в одном из поселков в районе города Ибинь.
В Китае во время оползня пропали люди
Более 30 человек пропали без вести во время схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом пишет агентство ChinaDaily, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, ЧП произошло 8 февраля примерно в 11:50 по местному времени (06:50 мск) в одном из поселков в районе города Ибинь. Оползень разрушил десять домов.
Пока удалось спасти лишь двух человек, отметили журналисты. Поиски остальных пропавших продолжаются.
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился принять все возможные меры для предотвращения трагедии.
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