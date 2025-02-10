Взрыв на заводе в США

На заводе корпорации LORD в американском городе Сагертаун (штат Пенсильвания) произошел взрыв, в результате которого шесть пожарных и семь сотрудников предприятия получили травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Yourerie.

"Вскоре после прибытия пожарных на место происшествия произошел сильный взрыв <...> Ущерб, нанесенный заводу, является серьезным", - говорится в публикации.

Во время чрезвычайной ситуации местным жителям было рекомендовано не выходить на улицу. В настоящее время пожар уже потушен.

Причина происшествия устанавливается.

В начале января в Лос-Анджелесе произошли мощные лесные пожары. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднил дефицит воды в пожарных гидрантах. Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.