Индия нарастит объем закупок СПГ у США

Индийские покупатели сжиженного природного газа (СПГ) обсуждают с американскими поставщиками вопрос закупок большего количества топлива, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщили собеседники издания, индийские фирмы, в том числе Indian Oil Corporation, обсуждают вопрос долгосрочного сотрудничества с американским экспортером Cheniere Energy Inc. и рядом других компаний. Обсуждения ведутся в преддверии встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом США Дональдом Трампом, которые проведут переговоры 12-13 февраля.

Источники Bloomberg добавили, что правительство Индии требует от импортеров скорейшего заключения сделок и оказывает давление на них.