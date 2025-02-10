Когда заработает КПП на армяно-турецкой границе?

Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Маргара" на армяно-турецкой границе может заработать уже с 1 марта.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили источники, знакомые с ситуацией.

"Открытие КПП запланировано на 1 марта. Также планируется, что охрана КПП будет осуществляться силами Службы национальной безопасности Армении", - сообщили источники.

В МИД Армении в этой связи заявили, что пока подвижек в вопросе открытия границы нет. "На данный момент никаких подвижек в вопросе открытия армяно-турецкой границы нет. В случае появления новостей они будут доведены до общественности", - сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.