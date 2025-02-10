https://news.day.az/world/1729291.html Когда заработает КПП на армяно-турецкой границе? Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Маргара" на армяно-турецкой границе может заработать уже с 1 марта. Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили источники, знакомые с ситуацией. "Открытие КПП запланировано на 1 марта.
Когда заработает КПП на армяно-турецкой границе?
Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Маргара" на армяно-турецкой границе может заработать уже с 1 марта.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили источники, знакомые с ситуацией.
"Открытие КПП запланировано на 1 марта. Также планируется, что охрана КПП будет осуществляться силами Службы национальной безопасности Армении", - сообщили источники.
В МИД Армении в этой связи заявили, что пока подвижек в вопросе открытия границы нет. "На данный момент никаких подвижек в вопросе открытия армяно-турецкой границы нет. В случае появления новостей они будут доведены до общественности", - сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
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