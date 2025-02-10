https://news.day.az/world/1729297.html ХАМАС отложил освобождение заложников Палестинское движение ХАМАС отложило освобождение новой группы заложников, удерживаемых в секторе Газа. Как передает Day.Az, об этом представитель военного крыла ХАМАС - группировки "Бригада Изз ад-Дина аль-Кассама" Абу Убейда написал в Telegram-канале.
ХАМАС отложил освобождение заложников
Палестинское движение ХАМАС отложило освобождение новой группы заложников, удерживаемых в секторе Газа.
Как передает Day.Az, об этом представитель военного крыла ХАМАС - группировки "Бригада Изз ад-Дина аль-Кассама" Абу Убейда написал в Telegram-канале.
По его словам, это связано с нарушением Израилем соглашения о прекращении огня и которые должны были вернуться домой 15 февраля.
Он отметил, что Израиль должен выполнить условия соглашения и компенсировать ущерб, нанесенный им за последние недели.
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