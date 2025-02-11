Трамп заявил, что хотел бы заключить сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы заключить сделку с Ираном, а не втягиваться в военный конфликт.

"Все думают, что Израиль с нашей помощью или с нашего одобрения разбомбит [Иран]. Я бы предпочел, чтобы этого не было. Я бы предпочел сделку с Ираном, которая дала бы нам возможность проводить проверки [на иранских ядерных объектах], наблюдать", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие, и есть два способа остановить их [иранские власти]: при помощи бомб или при помощи листа бумаги. Я бы скорее заключил сделку, которая не навредила бы им. Думаю, они бы тоже этого хотели", - убежден Трамп.

Трамп также утверждал, что Тегеран "обеспокоен" и "напуган", поскольку его оборонный потенциал "почти полностью утрачен".

Ранее Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления США на Иран. Он предусматривает в том числе активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти. В то же время Трамп допустил возможность встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи после этого заявил, что беспокойство американского президента насчет получения Тегераном ядерного оружия беспочвенно. По его словам, исламская республика привержена Договору о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, действует религиозное предписание верховного лидера Ирана Али Хаменеи о запрете на создание такого оружия, добавил министр. Арагчи подчеркнул, что новая попытка оказать максимальное давление на Тегеран провалится, как и все предыдущие.