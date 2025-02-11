В Турции предупредили об угрозе цунами после землетрясений

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о возможных последствиях для Турции землетрясений в акватории Эгейского моря, в некоторых регионах установлена мобильная сирена. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В Эгейском море наблюдаются постоянные подземные толчки. В результате активности в виде землетрясения в Эгейском море последствия таких событий, как возможное сильное землетрясение, цунами или извержение вулкана, могут достичь Турции", - предупредили в AFAD.

Отмечается, что мобильная сирена была установлена в Айдине, Мугле и Измире. Помимо этого, ведомство усилило координацию между подразделениями экстренного реагирования.