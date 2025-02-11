В Турции предупредили об угрозе цунами после землетрясений
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о возможных последствиях для Турции землетрясений в акватории Эгейского моря, в некоторых регионах установлена мобильная сирена. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"В Эгейском море наблюдаются постоянные подземные толчки. В результате активности в виде землетрясения в Эгейском море последствия таких событий, как возможное сильное землетрясение, цунами или извержение вулкана, могут достичь Турции", - предупредили в AFAD.
Отмечается, что мобильная сирена была установлена в Айдине, Мугле и Измире. Помимо этого, ведомство усилило координацию между подразделениями экстренного реагирования.
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