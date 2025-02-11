ФБР нашло новые документы по делу об убийстве Кеннеди

Федеральное бюро расследований США обнаружило новые документы по делу об убийстве экс-президента Джона Кеннеди.

Как передает Day.Az со ссылкой на портал Axios, после указа президента США Дональда Трампа обнародовать секретные документы по делу об убийстве в 1963 году президента Джона Кеннеди сотрудники ФБР нашли 2400 новых документов, не предоставленных комиссии, которой было поручено изучить и раскрыть их содержание.

О существовании новых документов стало известно Белому дому в пятницу, когда управление директора Национальной разведки представило свой план по раскрытию записей об убийстве в соответствии с указом Трампа. Отмечается, что содержание недавно найденных документов является тщательно охраняемой тайной.

Впрочем, эксперты сомневаются, что раскрытие всех этих документов поможет выяснить, был ли Ли Харви Освальд убийцей-одиночкой, который сам решил убить президента США, или же он являлся частью масштабного заговора.