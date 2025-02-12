https://news.day.az/world/1729672.html В Ливии на министра совершено вооруженное нападение Вооруженное нападение совершено на государственного министра по делам кабинета министров Ливии Аделя Джуму. Как передает Day.Az, информацию опубликовали местные СМИ. По имеющимся данным, министр был ранен в результате вооруженного нападения в Триполи. Он госпитализирован.
В Ливии на министра совершено вооруженное нападение
Вооруженное нападение совершено на государственного министра по делам кабинета министров Ливии Аделя Джуму.
Как передает Day.Az, информацию опубликовали местные СМИ.
По имеющимся данным, министр был ранен в результате вооруженного нападения в Триполи. Он госпитализирован.
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