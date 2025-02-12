В Евросоюзе задумались о новом ограничении цен на газ

В Евросоюзе задумались о возможном новом ограничении цен на газ летом 2025 года. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ cо ссылкой на зарубежные СМИ, ограничить стоимость покупки топлива собираются на время, когда операторы будут восстанавливать запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ). Сейчас уровень их заполненности опустился ниже 50 проц. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), по итогам 10 февраля он составлял 47,89 проц - на 8 процентных пунктов ниже среднего значения предыдущих пяти лет (56,03 процента), передает Day.Az.

Bloomberg подчеркивает, что сейчас Европе не грозит дефицит газа, "но существуют опасения относительно скорости заполнения газохранилищ для следующей зимы". Высокие цены на газ в Евросоюзе могут привести к финансовым убыткам размером до трех миллиардов евро

После сильного опустошения хранилищ Европе потребуется намного активнее закупать газ летом, чтобы восполнить запасы и довести их уровень до нормативного порога 90 проц к наступлению холодов. Эти меры могут привести к росту цен на топливо по всему миру, отмечают эксперты.