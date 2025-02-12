В Грузии заявили о планах дружить с Кувейтом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна скоро будет иметь "тесную дружбу" с Кувейтом. Об этом сообщает издание NewsGeorgia в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Дубае состоялась встреча между представителем правящей партии "Грузинская мечта" и премьер-министром Кувейта Ахмедом аль-Абдулла ас-Сабахом. В ходе беседы обсуждались вопросы укрепления дружественных отношений и дальнейшего развития сотрудничества между Грузией и Кувейтом.

По результатам встречи Кобахидзе отметил, что Грузия намерена углублять сотрудничество с Кувейтом в различных областях. При этом он не уточнил, о каких именно сферах идет речь.