В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей, сообщает газета Bild со ссылкой на источник в полиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, в результате наезда пострадали 15 человек. Водителя автомобиля задержали на месте. Инцидент произошел в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая начнется в пятницу. Ожидается, что в ней примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и иностранные лидеры.