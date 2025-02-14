Экс-премьера Франции задержали по подозрению в растрате средств
Занимавший пост премьер-министра Франции в 2020-2022 годах Жан Кастекс, ныне руководящий Автономным управлением парижского транспорта, задержан по подозрению в подделке документов и растрате государственных средств.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.
По его информации, Кастекс задержан жандармами в городе Монпелье (департамент Эро на юге Франции).
Вместе с тем источник телеканала сообщил, что "в настоящий момент речь о получении Кастексом личной выгоды не идет".
Как указал BFMTV, задержание связано с предварительным расследованием из-за решений, принятых Кастексом в 2017 году, когда он возглавлял сообщество коммун Конфлан Канигу (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции).
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