Экс-премьера Франции задержали по подозрению в растрате средств

Занимавший пост премьер-министра Франции в 2020-2022 годах Жан Кастекс, ныне руководящий Автономным управлением парижского транспорта, задержан по подозрению в подделке документов и растрате государственных средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его информации, Кастекс задержан жандармами в городе Монпелье (департамент Эро на юге Франции).

Вместе с тем источник телеканала сообщил, что "в настоящий момент речь о получении Кастексом личной выгоды не идет".

Как указал BFMTV, задержание связано с предварительным расследованием из-за решений, принятых Кастексом в 2017 году, когда он возглавлял сообщество коммун Конфлан Канигу (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции).