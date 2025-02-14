Пашинян принялся за ближайшее окружение Сержа Саргсяна

Против бывшего посла Армении в Ватикане, зятя экс-президента Сержа Саргсяна Микаэля Минасяна возбуждено уголовное дело.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

По данным прокуратуры, обвинения связаны с крупномасштабными схемами отмывания денег и созданием фиктивных структур.

Среди обвиняемых по делу - генеральный директор "Ереван Молл" Вазрик Секоян и предприниматель Аршак Погосян. Следствие утверждает, что через компании, принадлежащие Минасяну, были заключены фиктивные кредитные договоры, в результате чего на счета этих структур поступила крупная сумма - 6,67 млн евро и 2,764 млн долларов. Затем эти средства были переведены на счета другой оффшорной компании, принадлежащей Минасяну, где они были смешаны с другими незаконными активами. Следственные органы относят эти действия к особо крупным отмываниям денег.