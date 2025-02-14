Скользкая дорога привела к массовому столкновению машин в США

В американском штате Орегон произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких десятков автомобилей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Associated Press (AP), авария произошла в районе водопада Малтнома, примерно в 40 км от Портленда. По предварительным данным, столкнулись от 20 до 30 машин. Изначально представители шерифского управления округа Малтнома заявляли о более чем 100 поврежденных транспортных средствах, но эта информация не подтвердилась.

По словам представителя Департамента транспорта штата Орегон Райана МакКрэри, определить точное число пострадавших автомобилей было сложно из-за сильного ветра, снегопада и гололеда. Причиной аварии стали сложные погодные условия, включая метель и практически нулевую видимость.

Как выяснили журналисты, один из автомобилей загорелся после столкновения, однако его пассажирам удалось выбраться самостоятельно. В настоящее время некоторые водители и пассажиры остаются заблокированными в своих машинах, а спасательные службы работают над тем, чтобы добраться до них.

По официальным данным, несколько человек получили травмы. В больницы были доставлены четверо пострадавших, их состояние оценивается как удовлетворительное, уточнили в полиции штата.