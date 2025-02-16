В Европе допустили вступление Украины в НАТО

Украина может автоматически получить членство в НАТО, если Россия нарушит режим прекращения огня после урегулирования конфликта.

Как передает Day.Az, об этом сообщила британская газета The Guardian.

По ее сведениям, несколько американских сенаторов разработали план, согласно которому вопрос о членстве Украины в НАТО будет привязан к ситуации на российско-украинской границе.

Отмечается, что идею об автоматическом вступлении Киева в альянс при нарушении РФ режима прекращения огня поддержали некоторые европейские лидеры, включая президента Финляндии Александера Стубба.

Согласно изданию, это предложение будет обсуждаться на встрече лидеров крупнейших европейских государств 17 февраля в Париже.