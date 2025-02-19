В небе над США заметили НЛО

Тем временем, НЛО над США по-прежнему летают, но на фоне потока новостей из Белого дома, перестали быть ключевой темой в местных и не только СМИ

Как передает Day.Az, на видео, записанных в прошедшие выходные, НЛО попавший в выпуск новостей телеканала в Оклахоме, и необычный сигарообразный объект в Сан-Диего, Калифорния.