https://news.day.az/world/1731344.html В небе над США заметили НЛО - ВИДЕО Тем временем, НЛО над США по-прежнему летают, но на фоне потока новостей из Белого дома, перестали быть ключевой темой в местных и не только СМИ Как передает Day.Az, на видео, записанных в прошедшие выходные, НЛО попал в выпуск новостей телеканала в Оклахоме, и необычный сигарообразный объект в Сан-Диего, Калифорния.
В небе над США заметили НЛО - ВИДЕО
Тем временем, НЛО над США по-прежнему летают, но на фоне потока новостей из Белого дома, перестали быть ключевой темой в местных и не только СМИ
Как передает Day.Az, на видео, записанных в прошедшие выходные, НЛО попавший в выпуск новостей телеканала в Оклахоме, и необычный сигарообразный объект в Сан-Диего, Калифорния.
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