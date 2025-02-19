Пашинян заявил о необходимости принятия новой конституции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что стране нужна новая конституция. Об этом он заявил во время обращения к гражданам страны, которое транслировали местные телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Принятие новой конституции имеет важное значение, поскольку все референдумы, проведенные для принятия действующей конституции, имеют серьезную нелегитимность в общественном восприятии. Стратегической целью принятия новой конституции является переход от остаточного функционирования безгосударственной нации к функционированию государственно-образованного народа", - заявил он.