Дания выделит дополнительные $7 млрд на оборону

Дания в 2025 и 2026 годах выделит дополнительные 50 млрд крон ($7 млрд) на развитие обороны страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

"Есть только одно послание министру обороны: покупайте, покупайте, покупайте. <...> Единственное, что сейчас важно, - это скорость", - передает ее слова агентство Reuters. Основная часть средств будет направлена на модернизацию систем противовоздушной обороны, сообщает агентство.

Ранее газета Berlingske сообщила, что правительство Дании планирует увеличить объем оборонных расходов до 3% ВВП.

Президент США Дональд Трамп неоднократно подтверждал намерение добиваться того, чтобы государства - члены НАТО увеличили расходы на оборону до 5% своих ВВП. Задачу довести военные расходы до 2% ВВП страны альянса поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя это "российской угрозой". Это произошло после воссоединения Крыма с Россией. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств НАТО.