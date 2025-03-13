Китай продолжает стратегическое партнерство с ЕС, несмотря на разногласия

Китай по-прежнему нацелен на укрепление стратегического партнерства с Европейским союзом, несмотря на существующие разногласия и попытки ЕС рассматривать Китай как системного соперника.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам, специальный представитель правительства Китая по европейским делам в 2019-2025 годах, посол Китая в Германии в 2009-2012 годах У Хунбо в ходе панельной дискуссии на тему "Геополитические изменения: ответственность в партнёрстве против соперничества" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что на прошлой неделе Китай отметил 50-летие дипломатических отношений с Европейским союзом. Это хорошая возможность для обеих сторон отразить и переосмыслить дальнейшие шаги в совместной работе. Китай продолжает придерживаться принципа долгосрочного и стратегического партнерства с ЕС, даже если в последнее время отношения между двумя сторонами сталкиваются с трудностями.

"Мы продолжаем считать ЕС важным партнером, несмотря на то, что ЕС порой рассматривает Китай как системного соперника и пытается снизить риски, связанные с Китаем", - сказал У Хунбо.

Он подчеркнул, что Китай и ЕС могут достичь многого не только для своих стран, но и для всего мира. По словам дипломата, Китай с большим интересом наблюдает, как ЕС будет позиционировать Китай в меняющемся геополитическом ландшафте.